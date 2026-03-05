DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|DXP Enterprises-Investment im Blick
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DXP Enterprises-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DXP Enterprises-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,753 DXP Enterprises-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des DXP Enterprises-Papiers auf 143,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 691,37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 769,14 Prozent zugenommen.
DXP Enterprises wurde am Markt mit 2,18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu DXP Enterprises Inc.
Analysen zu DXP Enterprises Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DXP Enterprises Inc.
|139,78
|-2,29%
