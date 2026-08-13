DXP Enterprises Aktie

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WKN: 923451 / ISIN: US2333774071

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Frühe Anlage 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DXP Enterprises von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DXP Enterprises-Aktien gewesen.

Das DXP Enterprises-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,54 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 3,385 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 195,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 662,69 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 562,69 Prozent.

Am Markt war DXP Enterprises jüngst 3,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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