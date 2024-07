NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 10 Jahren bedeutet

Die DXP Enterprises-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 72,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,386 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2024 auf 50,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,63 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,37 Prozent eingebüßt.

DXP Enterprises wurde am Markt mit 840,21 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at