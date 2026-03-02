NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die East West Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das East West Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 73,11 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in East West Bancorp-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,368 East West Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 109,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,71 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,71 Prozent erhöht.

East West Bancorp wurde am Markt mit 15,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at