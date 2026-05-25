NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der East West Bancorp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 73,48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die East West Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 1,361 East West Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 167,56 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 22.05.2026 auf 123,12 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,56 Prozent erhöht.

Der East West Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 16,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at