East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Lohnende East West Bancorp-Anlage?
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der East West Bancorp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 73,48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die East West Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 1,361 East West Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 167,56 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 22.05.2026 auf 123,12 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,56 Prozent erhöht.
Der East West Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 16,86 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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