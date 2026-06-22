East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Langfristige Investition
|
22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 22.06.2021 wurde die East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,21 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 14,243 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (126,81 USD), wäre das Investment nun 1 806,15 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 80,62 Prozent.
East West Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,33 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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