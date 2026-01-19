NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

East West Bancorp Aktie
Vor 1 Jahr wurden East West Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die East West Bancorp-Anteile bei 100,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das East West Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,992 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,32 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 16.01.2026 auf 115,23 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,32 Prozent angezogen.
East West Bancorp war somit zuletzt am Markt 15,88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
