NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in East West Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die East West Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55,64 USD. Bei einem East West Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,973 East West Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 121,14 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 17.04.2026 auf 118,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 112,11 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von East West Bancorp belief sich zuletzt auf 16,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at