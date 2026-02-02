NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in East West Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem East West Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen East West Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 63,27 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 158,053 Anteilen. Die gehaltenen East West Bancorp-Aktien wären am 30.01.2026 18 087,56 USD wert, da der Schlussstand 114,44 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 80,88 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für East West Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 15,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at