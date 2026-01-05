NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die East West Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 51,48 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,425 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.01.2026 2 235,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,06 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 123,50 Prozent.

East West Bancorp wurde am Markt mit 15,84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at