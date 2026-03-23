NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine East West Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das East West Bancorp-Papier bei 53,63 USD. Bei einem East West Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,865 East West Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 103,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,04 USD wert. Mit einer Performance von +93,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von East West Bancorp belief sich jüngst auf 14,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at