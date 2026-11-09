East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|East West Bancorp-Anlage
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der East West Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 83,41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,199 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 154,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128,84 USD belief. Damit wäre die Investition 54,47 Prozent mehr wert.
Insgesamt war East West Bancorp zuletzt 17,70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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