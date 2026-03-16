East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Rentables East West Bancorp-Investment?
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in East West Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 87,97 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 113,675 East West Bancorp-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 877,91 USD, da sich der Wert einer East West Bancorp-Aktie am 13.03.2026 auf 104,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,78 Prozent vermehrt.
Der East West Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 14,46 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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