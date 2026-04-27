East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Lukrative East West Bancorp-Anlage?
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27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem East West Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 27.04.2021 wurde das East West Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die East West Bancorp-Aktie bei 77,41 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 129,182 East West Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 122,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 846,79 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 58,47 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete East West Bancorp eine Marktkapitalisierung von 16,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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