East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Rentable East West Bancorp-Investition?
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14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem East West Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 14.09.2021 wurde die East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 71,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das East West Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,004 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 808,85 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 11.09.2026 auf 129,17 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 80,89 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von East West Bancorp belief sich zuletzt auf 17,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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