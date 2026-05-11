NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem East West Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades East West Bancorp-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der East West Bancorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 89,67 USD. Bei einem East West Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,152 East West Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen East West Bancorp-Aktien wären am 08.05.2026 1 371,58 USD wert, da der Schlussstand 122,99 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 1 371,58 USD, was einer positiven Performance von 37,16 Prozent entspricht.

East West Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at