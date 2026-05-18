NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in East West Bancorp von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in East West Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das East West Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 49,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 202,061 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2026 24 128,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 119,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +141,28 Prozent.

Der Marktwert von East West Bancorp betrug jüngst 16,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at