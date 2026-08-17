East West Bancorp Aktie

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WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041

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Performance unter der Lupe 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in East West Bancorp von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren East West Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

East West Bancorp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das East West Bancorp-Papier an diesem Tag bei 73,13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die East West Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,367 East West Bancorp-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (136,60 USD), wäre das Investment nun 186,79 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 86,79 Prozent.

Der Marktwert von East West Bancorp betrug jüngst 18,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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