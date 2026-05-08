eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Hochrechnung
|
08.05.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die eBay-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,982 eBay-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des eBay-Papiers auf 106,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 467,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 346,77 Prozent gesteigert.
Alle eBay-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: jejim / Shutterstock.com