NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen eBay-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die eBay-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,982 eBay-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des eBay-Papiers auf 106,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 467,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 346,77 Prozent gesteigert.

Alle eBay-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at