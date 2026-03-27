eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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Lohnende eBay-Anlage? 27.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in eBay-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem eBay-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das eBay-Papier bei 42,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,474 eBay-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 26.03.2026 2 099,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,43 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 109,93 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete eBay eine Marktkapitalisierung von 40,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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