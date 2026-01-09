eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Frühes Investment
|
09.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die eBay-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 54,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 183,554 eBay-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 681,35 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 08.01.2026 auf 90,88 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66,81 Prozent zugenommen.
eBay markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
