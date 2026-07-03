eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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Profitable eBay-Investition? 03.07.2026 16:04:12

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in eBay eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die eBay-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die eBay-Aktie letztlich bei 23,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,205 eBay-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 482,93 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 02.07.2026 auf 114,84 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 482,93 USD, was einer positiven Performance von 382,93 Prozent entspricht.

Der Marktwert von eBay betrug jüngst 49,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: goldenangel / Shutterstock.com

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