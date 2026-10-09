NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen eBay-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit eBay-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die eBay-Aktie an diesem Tag 43,35 USD wert. Bei einem eBay-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 230,681 eBay-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 831,60 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 08.10.2026 auf 111,98 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 158,32 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von eBay belief sich zuletzt auf 47,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at