eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Lohnendes eBay-Investment?
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16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen
eBay-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 74,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,335 eBay-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 164,10 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 15.10.2026 auf 122,91 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 164,10 USD, was einer positiven Performance von 64,10 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von eBay belief sich jüngst auf 52,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Denis Radovanovic / Shutterstock.com
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