eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Langfristige Investition
|
06.03.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das eBay-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 53,76 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die eBay-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,601 eBay-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des eBay-Papiers auf 93,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 730,65 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 73,07 Prozent.
Am Markt war eBay jüngst 40,63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
