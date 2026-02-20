NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die eBay-Aktie Investoren gebracht.

eBay-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 69,46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das eBay-Papier investiert hätte, hätte er nun 143,968 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen eBay-Aktien wären am 19.02.2026 12 201,27 USD wert, da der Schlussstand 84,75 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,01 Prozent vermehrt.

eBay wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at