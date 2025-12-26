eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Frühe Anlage
|
26.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden eBay-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die eBay-Anteile bei 63,81 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 15,672 eBay-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 84,60 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 325,81 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,58 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte eBay einen Börsenwert von 38,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
