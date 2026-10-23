eBay Aktie

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WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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Rentabler eBay-Einstieg? 23.10.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in eBay-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.10.2016 wurde das eBay-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,06 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 34,412 eBay-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 4 199,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,04 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 319,96 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete eBay eine Marktkapitalisierung von 54,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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