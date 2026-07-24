eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|eBay-Investment
|
24.07.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das eBay-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 73,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,360 eBay-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 109,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,65 Prozent gesteigert.
eBay markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com