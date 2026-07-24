eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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eBay-Investment 24.07.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in eBay eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das eBay-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 73,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,360 eBay-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 109,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,65 Prozent gesteigert.

eBay markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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