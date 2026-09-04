NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen eBay-Investment verdienen können.

Die eBay-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 93,03 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die eBay-Aktie investierten, hätten nun 1,075 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 105,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,79 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,79 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für eBay eine Börsenbewertung in Höhe von 47,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at