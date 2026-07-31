NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in eBay-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die eBay-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die eBay-Aktie bei 31,16 USD. Bei einem eBay-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,092 eBay-Aktien. Die gehaltenen eBay-Aktien wären am 30.07.2026 3 643,13 USD wert, da der Schlussstand 113,52 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 264,31 Prozent erhöht.

Der eBay-Wert an der Börse wurde auf 50,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at