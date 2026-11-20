Vor Jahren in eBay eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden eBay-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der eBay-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 348,554 eBay-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40 857,44 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 19.11.2026 auf 117,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 308,57 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von eBay bezifferte sich zuletzt auf 53,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at