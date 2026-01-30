NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in eBay-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem eBay-Papier statt. Zum Handelsende stand das eBay-Papier an diesem Tag bei 48,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 204,541 eBay-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.01.2026 auf 94,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 310,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,11 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete eBay eine Marktkapitalisierung von 42,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at