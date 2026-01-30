eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Hochrechnung
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem eBay-Papier statt. Zum Handelsende stand das eBay-Papier an diesem Tag bei 48,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 204,541 eBay-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.01.2026 auf 94,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 310,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,11 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete eBay eine Marktkapitalisierung von 42,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
Nachrichten zu eBay Inc.
|
30.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
23.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
16.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)