NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen eBay-Investment gewesen.

Die eBay-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das eBay-Papier bei 43,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das eBay-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,983 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 105,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 413,93 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 141,39 Prozent angewachsen.

Insgesamt war eBay zuletzt 46,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at