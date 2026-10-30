eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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Profitables eBay-Investment? 30.10.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die eBay-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das eBay-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das eBay-Papier an diesem Tag 83,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die eBay-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 119,432 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 473,90 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 29.10.2026 auf 121,19 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 44,74 Prozent gesteigert.

eBay wurde am Markt mit 53,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

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