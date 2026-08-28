NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in eBay-Aktien gewesen.

Am 28.08.2016 wurde die eBay-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 31,31 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die eBay-Aktie investierten, hätten nun 319,387 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen eBay-Anteile wären am 27.08.2026 32 663,69 USD wert, da der Schlussstand 102,27 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 226,64 Prozent vermehrt.

eBay markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at