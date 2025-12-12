eBay Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit eBay-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 49,13 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die eBay-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203,542 eBay-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der eBay-Aktie auf 84,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 178,91 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71,79 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von eBay bezifferte sich zuletzt auf 37,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
