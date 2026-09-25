eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Profitable eBay-Investition?
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades eBay-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,07 USD. Bei einem eBay-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,118 eBay-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des eBay-Papiers auf 107,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 336,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 236,23 Prozent.
Zuletzt verbuchte eBay einen Börsenwert von 48,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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