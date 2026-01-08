NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Electronic Arts Aktie
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Electronic Arts-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie betrug an diesem Tag 144,20 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Electronic Arts-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,935 Electronic Arts-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 418,17 USD, da sich der Wert eines Electronic Arts-Papiers am 07.01.2026 auf 204,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,82 Prozent.
Insgesamt war Electronic Arts zuletzt 51,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
