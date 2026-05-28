NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Electronic Arts-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Electronic Arts-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 146,88 USD. Bei einem Electronic Arts-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,681 Electronic Arts-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.05.2026 auf 200,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,63 USD wert. Mit einer Performance von +36,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Electronic Arts jüngst 50,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at