Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Electronic Arts-Investmentbeispiel
|
09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Electronic Arts-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 125,16 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 79,898 Electronic Arts-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 298,34 USD, da sich der Wert einer Electronic Arts-Aktie am 08.04.2026 auf 203,99 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,98 Prozent zugenommen.
Electronic Arts erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 51,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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