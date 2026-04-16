Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Frühe Anlage
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16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 5 Jahren eingefahren
Am 16.04.2021 wurden Electronic Arts-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Electronic Arts-Aktie an diesem Tag bei 141,05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Electronic Arts-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,709 Electronic Arts-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.04.2026 144,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 203,24 USD belief. Das entspricht einem Plus von 44,09 Prozent.
Der Marktwert von Electronic Arts betrug jüngst 50,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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