NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Electronic Arts-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Electronic Arts-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 111,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,894 Electronic Arts-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 202,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180,89 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 80,89 Prozent erhöht.

Der Electronic Arts-Wert an der Börse wurde auf 50,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at