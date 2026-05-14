Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Langfristige Investition
|
14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Electronic Arts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Electronic Arts-Aktie bei 138,62 USD. Bei einem Electronic Arts-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,214 Electronic Arts-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (200,18 USD), wäre das Investment nun 1 444,09 USD wert. Damit wäre die Investition um 44,41 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Electronic Arts belief sich jüngst auf 50,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com