NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Electronic Arts-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Electronic Arts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie betrug an diesem Tag 153,73 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 65,049 Electronic Arts-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.07.2026 auf 208,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 592,01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,92 Prozent erhöht.

Der Electronic Arts-Wert an der Börse wurde auf 52,17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at