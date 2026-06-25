Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Lukratives Electronic Arts-Investment?
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen
Das Electronic Arts-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 157,82 USD wert. Bei einem Electronic Arts-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,336 Electronic Arts-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.06.2026 1 295,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 204,52 USD belief. Damit wäre die Investition 29,59 Prozent mehr wert.
Electronic Arts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,08 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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