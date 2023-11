NASDAQ Composite Index-Wert Encore Wire-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Encore Wire-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Encore Wire-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Encore Wire-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 51,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Encore Wire-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 193,087 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.11.2023 37 569,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 194,57 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 275,69 Prozent.

Am Markt war Encore Wire jüngst 3,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at