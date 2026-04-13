Erie Indemnity Aktie

Erie Indemnity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Historisch
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Erie Indemnity-Einstieg? 13.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Erie Indemnity-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Erie Indemnity-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 234,89 USD. Bei einem Erie Indemnity-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,426 Erie Indemnity-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Erie Indemnity-Anteile wären am 10.04.2026 108,03 USD wert, da der Schlussstand 253,76 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,03 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Erie Indemnity belief sich zuletzt auf 11,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Erie Indemnity Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Erie Indemnity Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Erie Indemnity Co. 222,00 2,78% Erie Indemnity Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Neue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen