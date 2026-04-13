NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Erie Indemnity-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Erie Indemnity-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 234,89 USD. Bei einem Erie Indemnity-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,426 Erie Indemnity-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Erie Indemnity-Anteile wären am 10.04.2026 108,03 USD wert, da der Schlussstand 253,76 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,03 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Erie Indemnity belief sich zuletzt auf 11,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at