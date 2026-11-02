Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Lohnende Erie Indemnity-Investition?
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02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Erie Indemnity-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 212,46 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Erie Indemnity-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,068 Erie Indemnity-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (261,39 USD), wäre das Investment nun 12 303,02 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 12 303,02 USD, was einer positiven Performance von 23,03 Prozent entspricht.
Alle Erie Indemnity-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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