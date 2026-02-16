NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Erie Indemnity-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Erie Indemnity-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Erie Indemnity-Anteile bei 240,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,156 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 159,96 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Anteils am 13.02.2026 auf 279,11 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,00 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity belief sich zuletzt auf 12,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at